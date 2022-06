Tunisie : Le représentant du FMI reçu à l’UTICA, les négociations et les réformes au centre des discussions

Le président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, (UTICA), Samir Majoul, a rencontré, ce mardi 07 juin, le représentant du FMI en Tunisie, Marc Gérard, en présence des membres du bureau exécutif de l’organisation patronale.

La rencontre a porté sur « la situation économique et sociale générale dans le pays, et l’état d’avancement des pourparlers ayant cours actuellement entre la Tunisie et le FMI ».

Les deux parties ont, par ailleurs, évoqué les programmes de coopération existant entre la Tunisie et le Fonds monétaire international, ainsi que les réformes que le pays compte mener pour surmonter cette situation économique difficile à laquelle, elle fait face.

Les membres du gouvernement ont affirmé aujourd’hui même que les réformes envisagées sont tuniso-tunisiennes, disant œuvrer à parvenir à un accord pour le démarrage des négociations effectives entre la Tunisie et l’institution financière.

