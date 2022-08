Tunisie : Le salon de l’aéronautique et de la défense emménage cette année à l’aéroport Enfidha-Hammamet au lieu de celui de Djerba-Zarzis

Le salon international de l’aéronautique et de la défense aura lieu du 12 au 16 octobre prochain à l’aéroport Hammamet-Enfidha, et non à celui de Djerba Zarzis, ayant abrité les précédentes éditions.

Le site de l’aéroport Hammamet-Enfidha, avec ce qu’il comprend en termes d’équipements et de commodités, sera en mesure de contribuer, avec efficience, à la promotion de l’International aérospace & Defence exhibition, « IADE Tunisia », considèrent les organisateurs du salon.

L’aéroport Enfidha-Hammamet représente une nouvelle construction, avec des architectures modernes, reflétant l’image de la Tunisie, outre sa position stratégique pour sa proximité de Tunis et de Sousse, soulignent-ils.

C’est l’ancien ministre du Tourisme, René Trabelsi, qui avait annoncé la tenue de ce salon biennal à Djerba.

Plus de 200 entreprises du monde entier, opérant dans la sphère de l’aérospatial et de défense, exposeront à ce salon, des délégations africaines et des décideurs de Tunisie, d’Afrique et du Moyen-Orient sont attendus à ce rendez-vous.

Gnetnews