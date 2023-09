Tunisie : Le Salon méditerranéen du bâtiment au centre d’une rencontre au ministère de l’Equipement

Dans le cadre des préparatifs du Salon méditerranéen du bâtiment (MEDIBAT), qui se tiendra dans sa 18ème édition du 04 au 07 octobre 2023, la ministre de l’Equipment et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a reçu ce mercredi 06 septembre, le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax, Ridha Fourati, et son Directeur Général, Hichem Elloumi.

La rencontre a porté sur les derniers préparatifs en vue de faire réussir cette édition, à laquelle prendront part plusieurs pays étrangers et africains.

La ministre a été invitée pour présider la journée de la Libye, prévue le 05 octobre 2023, en marge de ce salon, en vue de consolider les partenariats locaux, et de tirer profit des opportunités existantes en Libye, tant dans le domaine des travaux publics, qu’en matière de commercialisation des matériaux de construction. Outre les opportunités de partenariat avec la partie libyenne, pour réaliser des projets bilatéraux, et ouvrir de nouveaux marchés dans les pays africains avoisinants.

