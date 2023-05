Tunisie : Le secteur des viandes rouges et l’offre de moutons à l’examen au ministère de l’Agriculture

Le secteur des viandes rouges, et les préparatifs de l’Aïd el-Idha ont été au centre d’une séance de travail tenue hier, lundi 29 Mai, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, en présence des directeurs généraux concernés et des cadres du ministère.

La réunion a permis de présenter un état des lieux du secteur des viandes rouges, face à la hausse des prix des aliments pour bétail, du fait du stress hydrique et de la guerre russo-ukrainienne, et l’état d’avancement des préparatifs de l’Aïd al-Idha, attendu à la fin du mois de Juin prochain.

Le ministre a affirmé l’importance du secteur de viandes, en termes économique, recommandant la mise en place d’une stratégie efficace pour le développer et le promouvoir.

Il a préconisé la création d’une banque de données, rassemblant les éleveurs et les chefs d’unités d’engraissement, en vue de faciliter les opérations de soutien des petits éleveurs et de préserver la pérennité du secteur.

Belati a recommandé de s’occuper davantage des abattoirs, et de tenir des séances, à cet effet, avec les parties concernées pour revoir certaines procédures.

Le ministre a, par ailleurs, appelé à bien se préparer à l’Aïd el-Idha, en termes d’offre de moutons de sacrifice, et de fixation des coûts de production, en tenant compte du pouvoir d’achat du citoyen, avec la nécessité d’une coordination avec les autorités régionales pour procéder précocement à la création de points de vente au kilo dans différentes régions.

