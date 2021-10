Tunisie : Le secteur privÃ© de Sfax en grÃ¨ve, lâ€™UGTT menace dâ€™Ã©tendre ce mouvement Ã  tous les gouvernorats

Tunisie : Le secteur privé de Sfax en grève, l’UGTT menace d’étendre ce mouvement à tous les gouvernorats

Les travailleurs du secteur privé dans le gouvernorat de Sfax ont observé ce jeudi 28 octobre une grève générale, sur fond de revendications salariales.

Les grévistes se sont rassemblés devant le siège de l’union régionale des travailleurs à Sfax, avant de se diriger, dans une marche pacifique, vers le siège du gouvernorat, brandissant des slogans qui expriment leur droit à la majoration salariale, dans un nouveau round de négociations sociales avec l’organisation patronale.

Dans une allocution devant cet imposant rassemblement ouvrier, relayé par la TAP, le Secrétaire Général adjoint de l’UGTT, Hfaïedh Hfaïedh, a affirmé que « les grèves qui ont commencé aujourd’hui à Sfax, seront généralisées dans le reste des gouvernorats, au cas où l’on ne parvenait pas à un dialogue social, débouchant sur des majorations salariales, et si la politique d’atermoiement, en prenant pour prétexte les difficultés des entreprises du secteur privé, se poursuivait de la part de l’UTICA ».

La grève est un droit garanti par la constitution, a-t-il indiqué, imputant le débrayage d’aujourd’hui au non-respect de l’engagement pris antérieurement par les deux organisations pour la tenue d’un nouveau round de négociations en avril 2020, en vue de la majoration des salaires dans le secteur privé.

A noter que plus de vingt entreprises de Sfax sont parvenues à un accord, ce qui leur a évité la grève de ce jeudi, qui devait concerner, initialement, 174 entreprises, comme l’a confirmé Sami Tahri sur Mosaïque, accusant certaines parties de vouloir envenimer la situation entre les organisations syndicale et patronale.

Le patronat avait publié, hier, un communiqué incisif contre l’UGTT, sur fond, de cette grève de Sfax, estimant que le moment n’est pas propice pour parler de majorations salariales et de privilèges, dans ce contexte de crise, et tenant la centrale syndicale pour responsable de la détérioration de la situation économique au cours de ces dix dernières années, à cause d’une frénésie revendicative ; ce que le secrétaire Général adjoint de l’UGTT et son porte-parole, avait qualifié de « communiqué scandale ».

