Tunisie : Le syndicat de la garde nationale condamne le comportement du comité de défense de Bhiri

Le syndicat général de la garde nationale condamne « l’atteinte criante », contre les agents du poste de la garde nationale de Menzel Jmil, par le comité de défense de Noureddine Bhiri.

Dans un communiqué rendu public, dimanche soir, sur sa page officielle, le S.G. GN appelle « toutes les sensibilités politiques à épargner le corps de la garde nationale en particulier, et l’institution sécuritaire, en général des tiraillements politiques, et à ne pas les entrainer dans des dédales dont on se passerait volontiers ».

Chose qui « est de nature à nous faire dévier de notre rôle principal, qui est celui de préserver la Tunisie de tous les types de crime organisé, et de lutter contre le terrorisme, et contre tout ce qui attente à notre sécurité nationale », souligne le syndicat.

« Les agents de la garde nationale de Menzel Jemil donnent une leçon en matière de professionnalisme et de retenue, devant les provocations terribles qui leur ont été imposées », a ajouté, par la suite, la même source.

Gnetnews