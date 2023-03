Tunisie : Le Syndicat des agriculteurs se dit préoccupé de la situation des champs de céréales et de fourrage

Le syndicat des agriculteurs de Tunisie exprime sa profonde préoccupation, de ce qu’il est advenu des champs de céréales, et de fourrage, notamment dans les gouvernorats de production, à l’instar du Kef, de Siliana, de Jendouba, de Zaghouan, et de Béjà, du fait du déficit pluviométrique ayant touché ces régions et autres.

Le syndicat considère, dans un communiqué, que l’évaluation préliminaire de la récolte sera en deçà du seuil escompté, et ne dépassera pas les 4 millions de quintaux, soit 12,5 % de nos besoins estimés à 32 millions de quintaux.

Le SYNAGRI indique « être en train de suivre la situation des barrages, et leur taux de remplissage ne dépassant pas, au total, les 28.9 %, ce qui aura un impact direct sur l’eau potable, et l’irrigation, et donnera lieu à la baisse des superficies des différentes productions agricoles, notamment les légumes et fruits, à partir de cet été ».

Le syndicat affirme « la nécessité d’accélérer la prise en charge des agriculteurs touchés, et de procéder à un versement rapide des sommes qui leur sont dues, du fond des catastrophes où l’agriculteur a déposé de l’argent, pour le trouver en cas de besoin, comme garantie de la poursuite de la production lors des crises ».

Le SYNAGRI appelle le gouvernement « à activer les programmes qui sont de nature, à trouver des sources alternatives et des récoltes adaptées à la sécheresse ».

Gnetnews