Tunisie : Le syndicat du primaire oppose une fin de non-recevoir au ministère de l’Education, « toute menace sera confrontée par une escalade »

Le Secrétaire Général adjoint de la fédération générale de l’enseignement de base a déclaré que les instituteurs sont en vacances estivales à compter du 01er juillet, et personne ne peut changer cet état de fait, considérant tout propos autour du prélèvement sur salaire, comme étant illégal et inacceptable.

Dans un entretien avec Mosaïque, il a indiqué que « la remise des notes à l’administration ne représente que 2 % du travail réalisé des instituteurs, nous avons accompli notre travail au mieux tout au long de l’année scolaire ».

Il a ajouté que le communiqué de menace du ministère de l’Education ne terrifie pas la fédération et les instituteurs.

La rétention des notes et le fait de s’abstenir de remettre des données liées à l’examen à l’administration, se poursuit et est irrévocable, a-t-il affirmé, signalant : « toute menace sera confrontée par une escalade ».

Azzabi a exprimé le refus de la fédération générale de l’enseignement de la teneur du communiqué du ministère, appelant à la tenue des conseils des classes, du fait de la fin de la période qui leur est consacrée, en vertu de la circulaire ministérielle organisant l’actuelle année scolaire.

Le ministère de l’Education est tenu de parvenir à des solutions dans les délais les plus proches, et de s’asseoir à la table des négociations, au lieu d’attendre septembre prochain pour présenter des suggestions.

Le ministère avait appelé hier les instituteurs à remettre les notes, et à tenir les conseils de classes, au plus tard le mardi 04 juillet, sous peine de prendre toutes les mesures administratives et réglementaires, contre les récalcitrants, en vertu de la réglementation en vigueur.

Gnetnews