Tunisie : La CNAM annonce la distribution dâ€™un million 600 mille cartes Labess Ã  leurs bÃ©nÃ©ficiaires

Tunisie : La CNAM annonce la distribution d’un million 600 mille cartes Labess à leurs bénéficiaires

Le Directeur Général de la Caisse nationale d’assurance-maladie, Kamel Madouri, a déclaré, ce vendredi 16 Juin, que le système d’échange électronique des données entre la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM), les prestataires de santé et les affiliés sociaux, à travers la carte Labess, est un projet national innovant et structuré, lequel englobera 8 millions de Tunisiens, dont 3,5 millions affiliés sociaux, et 4,5 millions parmi les membres de la famille, à la charge de l’affilié.

Dans une déclaration à la TAP, lors d’une conférence régionale organisée à Sfax, en partenariat avec le BIT (Bureau international du travail), pour faire connaitre le système d’échange électronique des données avec les prestataires de services, et le e-cnam, il a indiqué qu’un million 600 mille cartes labess ont été distribuées à leurs bénéficiaires, et ce parmi 3,5 millions de cartes imprimées.

Le système de la carte Labess, en tant qu’outil de soins électronique, permettra de faciliter les procédures, et de rapprocher les prestations de l’affilié social. Cette carte permettra aux prestataires de soins, comme le médecin et le pharmacien de suivre les examens et consultations, de rédiger des ordonnances et de transférer les bulletins de soins à la CNAM, à distance.

Le PDG de la CNAM a ajouté que le système de la carte Labess a commencé à être appliqué, à titre expérimental, dans 95 hôpitaux et 6 cliniques de sécurité sociale, pour qu’il entre en vigueur, effectivement, en 2024. Il commencera dans le secteur public, et puis englobera le secteur privé.

S’agissant du e-Cnam, il a indiqué que ce centre qui est entré en activité depuis près de deux ans, permet au citoyen de bénéficier de ses prestations à distance, sans prendre la peine du déplacement, au siège de la CNAM, en téléchargeant tous les documents et factures de soins à distance, avec le retrait de l’attestation de retenue à la source pour le médecin et le pharmacien.

Gnetnews