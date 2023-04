Tunisie : Le TABC réunit Tunisiens et Subsahariens autour d’une soirée ramadanesque avec Iftar

Dans le but de faciliter la cohésion et l’intégration sociale entre Tunisiens et subsahariens, vivant en Tunisie dans une situation régulière, et afin de montrer l’ouverture de notre pays sur son environnement et la diversité culturelle de la Tunisie ; Tunisia Africa Business Council –TABC – a organisé une soirée Ramadanesque Africaine avec IFTAR et ce le jeudi 13 Avril 2023 à l’hôtel Laïco Tunis, indique-t-il dans un communiqué dont une copie est parvenue ce vendredi à Gnetnews.

Ont été présents à cette soirée, Mounir ben Rjiba, Secrétaire d’Etat chargé de la migration et Tunisiens à l’étrangers, le directeur général Afrique et plusieurs hauts cadres du ministère des affaires étrangères, les Ambassadeurs et Consuls Africains accrédités en Tunisie, les représentants des bureaux et des associations des étudiants subsahariens, des hommes et femmes d’affaires africains installés en Tunisie, les représentants du gouvernement et des différentes institutions et autorités tunisiennes et les membres de TABC.

Le président du TABC a prononcé un discours, à cette occasion, où il a évoqué le rôle de premier plan de Habib Bourguiba en matière de création d’institutions panafricaines comme l’Organisation de l’union africaine (OUA) en 1963 à Addis-Abeba ou encore l’Agence de coopération culturelle et technique (1970), l’ancêtre de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Il a souligné l’esprit d’abnégation et de solidarité ayant caractérisé les relations entre la Tunisie et le reste des pays Africains ; ceci ne date pas que des années 60 et 70 du siècle dernier, mais depuis le 5ème siècle avant JC, la Tunisie a été toujours ouvert à la méditerranée, à l’Afrique et au monde entier. En effet, nous étions parmi les premiers pays du continent à commercer avec les pays subsahariens. Les carthaginois ont entrepris un périple le long de la côte ouest de l’Afrique jusqu’au golfe de Guinée (…).

L’essentiel de notre histoire est Africaine et notre futur ne peut être que africain ! La Tunisie est et restera un grand pays ouvert, accueillant, et respectueux de la diversité culturelle, fière de son Africanité, dans un esprit de fraternité, a-t-il conclu.

D’après Communiqué