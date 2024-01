Tunisie : Le taux de remplissage des barrages dÃ©passe les 30 %, l’apport des des derniÃ¨res pluies se poursuit

Tunisie : Le taux de remplissage des barrages dépasse les 30 %, l’apport des des dernières pluies se poursuit

Le taux de remplissage des barrages dépasse, ce mercredi 10 janvier 2024, les 30 % et avoisine les 36 % dans les barrages du Nord, indique l’ingénieur Météo, Mehrez Ghannouchi, faisant état de la poursuite de l’apport des dernières pluies sur les barrages.

La même source prévoit une accalmie la nuit prochaine sur l’ensemble du pays, avec un froid glacial, après les pluies de cet après-midi.

Ce faisant, l’INM publie cet après-midi sur sa page officielle, Facebook, la pluviométrie des dernières 24 heures.

Les précipitations ont concerné, dans des quantités variables, plusieurs délégations de trois gouvernorats du Nord, et Nord-Ouest : Bizerte, Jendouba et Béjà. Les plus importantes quantités ont été enregistrées à Tabarka (Jendouba), 9 millimètres. Ailleurs, les pluies ont varié entre 1 et 5 millimètres.

A cours des dernières 24 heures, les principaux phénomènes climatiques ont concerné des vents violents dont la vitesse était comprise entre 68 km/ heure à Kasserine à 65 km/ heure à Bizerte. La gelée est apparue à Siliana, et une chute de grêle a été enregistrée à Aïn Drahem.

