Tunisie : Le taux de remplissage des barrages est de 37,7 %, ceux du Nord sont les mieux lotis avec 44 %

Le taux de remplissage des barrages est de 37,7 % , selon la dernière actualisation du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, relayée par l’ingénieur Météo, Mehrez Ghannouchi.

Les réserves d’eau se montent, actuellement, 874 225 millions m3, à ce jour mardi 20 juin 2023, contre 1 062 460 millions m3, le 20 juin 2022.

Les réserves se répartissent en 44 % pour les barrages du Nord, soit 794 401 millions m3 à ce jour, contre 966 978 m3 le même jour de l’année écoulée, 16,5% pour les barrages du centre, 74,228 millions m3, contre 80,700 millions m3, le 20 juin 2022, et 9,0 % pour les barrages du Cap Bon, soit 5 596 millions m3 le 20 juin 2023, contre 14 782 millions m3 à la même date de l’année dernière.

La Tunisie a connu une importante pluviométrie, pendant les mois de Mai et de Juin ; des précipitations salvatrices ont irrigué quasiment toutes les régions du pays à des quantités variables, ce qui a permis de tirer vers le haut les stocks des barrages, sans améliorer, néanmoins, sensiblement la situation, d’où le maintien des restrictions et des mesures de rationnement de l’eau potable, décidées par le ministère de l’Agriculture le 31 Mars dernier, et devant se poursuivre jusqu’au mois de septembre prochain.

Les autorités disent, par ailleurs, œuvrer à assurer l’eau potable à tous, pendant la saison estivale, qui s’annonce caniculaire, accélération des effets du changement climatique obligent, et à éviter les coupures pendant les périodes de la journée, les plus chaudes.

Les Tunisiens sont, par ailleurs, tenus de rationaliser l’usage l’eau et d’éviter tout gaspillage, pour contribuer à l’effort collectif de préservation et de bonne gestion de nos réserves hydriques.

Gnetnews