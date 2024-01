Tunisie : Le tronÃ§on principal du nouveau pont de Bizerte sera rÃ©alisÃ© par une sociÃ©tÃ© chinoise (Equipement)

Tunisie : Le tronçon principal du nouveau pont de Bizerte sera réalisé par une société chinoise (Equipement)

Les services du ministère de l’Equipemenet et de l’Habitat ont annoncé, ce mercredi 03 juillet, que l’octroi du marché pour la réalisation du tronçon principal du nouveau pont de Bizerte a été accordé à la société chinoise des routes et chaussées, « Sichuan Road & Bridge (Group) Co, Ltd« .

La source régionale, citée dans un communiqué du gouvernorat de Bizerte, a indique que les détails du contrat entre l’Etat tunisien et la société chinoise seront finalisés, avec l’espoir que les travaux du tronçon principal du pont démarre le premier trimestre de l’année 2024.

S’agissant des travaux des 1er et 3ème tronçons, dont le coup d’envoi a été donné par le président de la république le 19 juillet 2022, la même source fait état de leur poursuite à une cadence soutenue, avec un suivi étroit du président du conseil régional du développement et gouverneur de Bizerte, et autres intervenants.

Il est à noter que ces deux tronçons sont réalisés par des entreprises BTP tunisiennes. Le premier tronçon porte sur des travaux de liaison Sud et Ouest de la région à travers la réalisation d’une route express de 4,7 Km de long, équipée de trois échangeurs au niveau du croisement de la route national 8, l’autoroute A4. Alors que le 3ème tronçon spécifique à la liaison du Nord porte sur la réalisation d’une route express de 2,7 Km de long, avec la réalisation d’un échangeur au niveau de la route nationale 11 menant à Menzel Bourbuiba, un ouvrage au niveau de la cimenterie de Bizerte, et un autre au niveau de la route municipale, ainsi qu’un sens giratoire au niveau de la route locale n’o 438.

Le tronçon principal suspendu et fixe est de 2,1 Km de long, au dessus du canal de Bizerte.

Gnetnews