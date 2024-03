Tunisie : SOMATRA-GET reprend ses travaux et achève le projet de l’échangeur Yasser Arafat

L’échangeur Yasser Arafat, au niveau de l’entrée de l’aéroport international de Carthage, a été ouvert tout récemment à la circulation.

La Société Générale d’Entreprise de Matériel et de Travaux (SOMATRA-GET) a repris ses travaux et a parachevé le projet dudit échangeur.

Dans le cadre de la préservation des entreprises publiques, et suite aux dispositions prises par l’Etat au profit de la Société, SOMATRA – Get, visant à lui permettre de reprendre ses travaux, de terminer les projets qui lui sont confiés et de réaliser ses équilibres financiers, la société est parvenue à parachever les travaux du projet de l’échangeur Yasser Arafat, au niveau de l’entrée de l’aéroport, lequel a été ouvert à la circulation le 03 Mars 2024, indique le ministère de l’Equipement dans un communiqué.

SOMATRA – Get est une entreprise publique ayant réalisé de nombreux grands projets de ponts, routes, autoroutes, barrages et ports maritimes.

