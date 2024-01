Tunisie : L’Ecole primaire Sidi Hassine 3 désormais, baptisée au nom du martyr de la garde présidentielle, Omar Amri

L’école primaire Sidi Hassine 3 a été baptisée, ce lundi 15 janvier, au nom du martyr de la garde présidentielle, le défunt Omar Amri.

Présidant la cérémonie, le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, a indiqué que cette initiative s’inscrit, dans le cadre de la valorisation par l’Etat, des efforts des forces armées, parmi les sécuritaires, militaires, agents pénitenciers et douaniers…

Cet hommage à l’âme du martyr, Omar Amri, représente une reconnaissance aux sacrifices des martyrs et leur persévérance au service de la patrie et de son invulnérabilité. Il est de nature à remonter le moral des familles des martyrs, à galvaniser leurs enfants et à raffermir leur relation avec la patrie.

