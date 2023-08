Le ministère de l’éducation planche sur la situation des Tunisiens de France, de manière à instaurer des ponts avec la mère patrie

Le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, a présidé hier, jeudi 24 août, une réunion avec les représentants de l’Institut français de Tunisie, autour de la consolidation de la coopération avec la partie française dans le domaine éducatif.

Les discussions ont porté sur l’intensification du suivi de l’activité de la mission éducative tunisienne à Paris, en s’occupant davantage des enfants des migrants tunisiens, et en les incitant à s’initier à la langue arabe, et à instaurer les ponts avec leur pays d’origine.

Il a été aussi question de redynamiser la vie scolaire, à travers l’échange des visites et des délégations d’élèves entre les deux pays, et d’améliorer les rapports entre la mission éducative et universitaire, et l’Institut français de Tunisie.

Bouhgdiri a appelé à une coordination avec la partie française pour la réalisation du projet de l’école tunisienne de Paris.

Le ministre a valorisé les relations de coopération entre la Tunisie et la France, affirmant la détermination du ministère à les approfondir à travers des conventions de partenariat.

Il a appelé à la tenue de réunions de suivi conjointes, périodiques, en vue d’accélérer la réalisation des projets éducatifs, qui sont de nature à améliorer la qualité des prestations rendues à l’école et à l’élève.

Les représentants de l’Institut français de Tunisie ont affirmé leurs totales dispositions à développer, davantage, les relations dans les secteurs culturel et éducatif, au profit de jeunes générations.

