Tunisie/ LÃ©gislatives : Le code Ã©lectoral optera pour le scrutin uninominal et paraÃ®tra avant le 17 septembre

Tunisie/ Législatives : Le code électoral optera pour le scrutin uninominal et paraîtra avant le 17 septembre

Le président de la république, Kaïs Saïed, est pour le scrutin uninominal (scrutin sur les personnes), à deux tours, a confirmé cet après-midi, le Secrétaire Général du mouvement Echaâb, Zouhaïr Maghzaoui.

Révélant, cet après-midi sur Mosaïque, la teneur de son entretien avec le chef de l’Etat, Maghzaoui a dit « l’attachement de Kaïs Saïed à la tenue des prochaines élections législatives, le 17 décembre prochain ».

Il a ajouté que le nouveau code électoral allait paraitre avant le 17 septembre courant, et que des réunions sont en cours entre l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), et l’Institut national de la Statistique (INS), au sujet de la répartition des circonscriptions électorales.

Le Front de salut national avait annoncé hier, sa décision définitive, de boycotter les prochaines législatives.

Ce faisant, Maghzaoui a fait part de la position présidentielle envers la crise économique actuelle, évoquée lors de leur dernière rencontre. « Celle-ci serait due à deux facteurs, selon le président : le premier a trait aux lobbies et autres entraves à l’économie, et le second à la crise mondiale » (crise alimentaire et crise énergétique découlant de la guerre russe en Ukraine).

Il a, encore, indiqué que Saïed lui avait confié que le gouvernement est en train plancher sur cette situation et de trouver les solutions idoines.

Le SG du mouvement du peuple a, par ailleurs, souligné que le chef de l’Etat était contre la levée de la subvention, lui rappelant les émeutes survenues en 1984, suite au passage à la réalité des prix.

Pour rappel, le gouvernement avait annoncé, auparavant, le plan de réforme de la caisse de compensation dont le budget a explosé, qui consiste à passer de la subvention des produits, à la subvention des revenus.

La réforme de la subvention est l’une des conditions sine qua non du Fonds monétaire international (FMI), pour conclure un nouveau programme de soutien financier avec la Tunisie. L’institution financière propose de procéder à des transferts financiers aux couches démunies pour désamorcer les contrecoups sociaux de ladite réforme.

L’UGTT, elle, rejette en bloc toute levée de la subvention, invoquant la dégradation sans précédent du pouvoir d’achat des classes et moyennes et démunies ; c’est l’une de ses pommes de discorde avec le gouvernement.

