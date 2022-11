Tunisie/ LÃ©gumes : Les stocks en grande partie consommÃ©s, appel au respect des prix de rÃ©fÃ©rence (ministÃ¨re)

Tunisie/ Légumes : Les stocks en grande partie consommés, appel au respect des prix de référence (ministère)

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations appelle l’ensemble des intervenants à respecter les prix de référence des légumes soit 1500 millimes pour le Kg de pommes de terre, 1200 millimes pour le Kg d’oignons, et 2250 millimes pour le Kg de tomates fraiches, sous peine de « se voir infliger les plus lourdes sanctions judiciaires et administratives ».

Le ministère reconnait, dans un communiqué, les tensions survenues depuis la dernière semaine d’octobre sur l’approvisionnement de certains produits agricoles, ayant connu un manque sensible au niveau de l’offre, face à la persistance des conditions climatiques difficiles ayant impacté la saison de production.

Le fait que cette période corresponde à l’inter-saisonnalité, joint aux dégâts subies par les récoltes de tomates fraiches dans certains gouvernorats de production, à cause des maladies virales sont à l’origine de telles tensions.

Le ministère du Commerce indique que les stocks de certains produits agricoles (pommes de terre et oignons) ont été, en grande partie, consommés pour couvrir les besoins du passage automnal depuis septembre 2022. Et partant, leurs prix ont enregistré une hausse sensible au niveau des fermes, ayant impacté les autres circuits de distribution.

Des pratiques spéculatives, et une hausse illicite des prix ont apparu, chose ayant incité à prendre des mesures, comme la rationalisation des prix des tomates fraiches au niveau des marchés de gros, dans la limite de 1800 millimes/ le Kg.

Un programme spécifique de contrôle des circuits de stockage, de transport et de distribution a été mis en place, pour orienter l’offre vers les marchés formels et lutter contre la spéculation et l’augmentation excessive des prix, souligne-t-i.

Depuis le 20 octobre 2022, quelque 851 infractions ont été relevées dans le secteur des légumes et fruits, 11 tonnes de ces produits ont été saisies.

Gnetnews