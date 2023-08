Tunisie : L’Ã©mission et le renouvellement des passeports des Tunisiens Ã  l’Ã©tranger au centre d’une rÃ©union au ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur

Tunisie : L’émission et le renouvellement des passeports des Tunisiens à l’étranger au centre d’une réunion au ministère de l’Intérieur

L’amélioration des services consulaires au profit de la colonie tunisienne à l’étranger, notamment l’émission et le renouvellement des passeports a été au centre, hier, lundi 21 août, d’une réunion conjointe entre le ministère de l’Intérieur, et celui des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger.

Kamel Fekih et Nabil Ammar ont convenu de prendre les mesures à même de surmonter certaines difficultés réglementaires et matérielles, outre la consolidation de la coordination et l’échange entre les missions diplomatiques et consulaires tunisiennes à l’étranger, et les services du ministère de l’Intérieur, en vue d’assurer des réponses rapides aux demandes et besoins des Tunisiens à l’étranger.

Cette réunion a eu lieu au siège du ministère de l’Intérieur, sous la coprésidence des deux ministres, et en présence des hauts cadres des deux départements.

Gnetnews