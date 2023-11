Tunisie : L’entrÃ©e en activitÃ© de l’acadÃ©mie diplomatique internationale au centre d’une sÃ©ance de travail Ã  la Kasbah

Tunisie : L’entrée en activité de l’académie diplomatique internationale au centre d’une séance de travail à la Kasbah

L’entrée en activité de l’académie diplomatique internationale de Tunis a été au centre d’une séance de travail tenue hier, jeudi 23 novembre 2023, à la Kasbah sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani.

La réunion a planché sur « les dernières étapes d’ouverture de l’académie, et les moyens à même de surmonter les difficultés encore en suspens, notamment au niveau logistique », rapporte la présidence du gouvernement dans un communiqué.

L’ouverture officielle de l’académie devrait intervenir au début de l’année 2024, comme il en a été décidé pendant cette réunion.

Ladite académie a été créée en vertu du décret gouvernemental n’o 630 de l’année 2019, du 24 juillet 2019, qui en fixe les attributions et l’organisation administrative et financière.

L’académie vise à former des diplomates, afin qu’ils soient au diapason avec les évolutions des relations internationales, et les exigences de la nouvelle diplomatie. Comme elle assurera la formation des diplomates issus des pays frères et amis.

