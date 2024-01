Tunisie : L’entrepÃ´t de Ben Arous, les modalitÃ©s de sa gestion et son rÃ©amÃ©nagement au centre d’une rÃ©union au ministÃ¨re de la Justice

Tunisie : L’entrepôt de Ben Arous, les modalités de sa gestion et son réaménagement au centre d’une réunion au ministère de la Justice

Suite à la visite effectuée dans l’entrepôt du mobilier et des équipements de Ben Arous, la ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a tenu hier soir, lundi, une séance de travail consacrée à l’examen des priorités d’intervention urgente en vue de son réaménagement, sa maintenance et son réagencement.

Il est question de mettre de l’ordre dans les équipements et mobilier, à travers une meilleure gestion de la distribution des équipements informatiques, aux tribunaux et administrations centrales et régionales.

La ministre a mis l’accent sur la nécessaire application des standards de sécurité, conformément aux normes techniques adoptées.

Au cours de cette réunion à laquelle ont pris part le directeur général des services communs, le directeur général de l’informatique, deux responsables de la direction du bâtiment et de l’équipement, ainsi qu’un membre de son cabinet, les différents problèmes liés à la bonne gestion des équipements, et les solutions à même de rationaliser les dépenses inhérentes aux achats effectués à travers les marchés publics ont été évoqués.

L’accent a été mis sur la préservation de la qualité des acquisitions, conformément aux besoins de l’action judiciaire et administrative.

