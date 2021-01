Tunisie : Lâ€™entreprise Ã  lâ€™origine des dÃ©chets dÃ©couverts Ã  Raoued identifiÃ©e (ministÃ¨re)

Tunisie : L’entreprise à l’origine des déchets découverts à Raoued identifiée (ministère)

Le ministère des Affaires locales et de l’Environnement revient ce lundi 25 janvier, sur les informations relayées par les médias et les réseaux sociaux, autour des déchets découverts à Raoued (gouvernorat de l’Ariana).

Dans un communiqué paru cet après-midi, le ministère relate que suite à une information parvenue à l’Agence nationale de la protection de l’Environnement, (ANPE), le samedi 23 janvier 2021, à 15h30 mn, sur des déchets d’origine inconnue retrouvés à Raoued, le directeur régional de l’ANPE, et un expert se sont rendus immédiatement sur les lieux.

Il s’est avéré, après constat, que « les quantités des détritus sont estimées à 400 kg, jetées dans un parcours forestier, derrière la carrière Naïli, outre des quantités de plastique destiné à l’emballage des barres d’aluminium, et différentes boîtes de carton ».

La même source ajoute que « l’expert-contrôleur est revenu sur les lieux le 24 janvier 2021, où il a constaté que tous les déchets ont été incinérés la nuit ».

L’ANPE a prévenu les autorités régionales et locales, ainsi que les services sécuritaires, souligne le communiqué, ajoutant que « le parquet a ouvert une enquête judiciaire pour établir les responsabilités, et prendre les mesures répressives à l’encontre des contrevenants ».

« L’entreprise à l’origine de ces déchets était identifiée, elle est implantée dans le gouvernorat de l’Ariana ».

Les services de l’ANPE ont pris les mesures nécessaires à son encontre, pour avoir jeté des déchets industriels d’une manière anarchique, avec soupçons de leur incinération.

Le sujet fait l’objet de suivi de la part des services du ministère et de l’ANPE, en coordination avec les autorités régionales et locales et les services sécuritaires, conclut le même département.

Gnetnews