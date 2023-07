Tunisie : L’Ã©pisode caniculaire se poursuit, de nouveaux pics de tempÃ©rature attendus

Tunisie : L’épisode caniculaire se poursuit, de nouveaux pics de température attendus

L’épisode caniculaire qui sévit dans nos contrées, en ce mois de juillet, n’a pas l’air de connaitre son épilogue. Le mercure continuera à grimper les jours à venir, et de nouveaux pics de chaleur sont attendus.

Des températures élevées, avec l’apparition des coups de siroco, se poursuivent ce lundi 17 juillet, ainsi que les mardi et mercredi 18 et 19 juillet, notamment dans les régions du Nord, du Centre-Est, et du Sud-Ouest, indique l’INM dans son dernier bulletin Météo, paru en cette fin de matinée.

Les normales saisonnières sont dépassées d’une moyenne de 06 à 10°, les maximales seront comprises entre 40 et 44°, atteignant les 48° au Sud-Ouest, excepté à proximité des côtes-est, et sur les hauteurs, où elles varieront entre 36 et 40°.

Les températures devraient connaitre une baisse relative les jeudi et vendredi, notamment, sur les côtes-est, et à l’extrême Nord-Ouest, pour repartir à la hausse, dans la plupart des régions, en fin de semaine.

Gnetnews