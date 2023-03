Tunisie : Les agriculteurs de Jendouba alertent sur l’état de sécheresse, et en appellent à une intervention urgente des autorités

L’Union régionale de l’Agriculture et de la Pêche de Jendouba appelle « à considérer l’ensemble du gouvernorat, comme région sinistrée, et à procéder aux dédommagements nécessaires sans se limiter au fonds des catastrophes ».

L’organisation agricole régionale alerte « sur ce qu’il en est advenu de la situation, du fait de la sécheresse frappant Jendouba, à l’instar d’autres gouvernorats, avec la poursuite du déficit pluviométrique, et la faiblesse des réserves des barrages, ce qui a impacté la plupart des récoltes, comme les céréales, le betterave à sucre, les fourrages, et les arbres fruitiers, outre les superficies irriguées qui étaient, en grande partie endommagées, du fait d’un dispositif hydraulique anarchique et inefficient ».

L’union régionale pointe « le non-sérieux » du ministère de l’Agriculture envers cet état de sécheresse qui impactera la source de revenu de l’agriculteur d’un côté, et la production nationale des céréales, des semences, et la sécurité alimentaire de l’autre, prévient-elle.

L’union régionale agricole appelle à « la nécessité de réparer la panne au niveau du barrage de Barbara, à ne pas demander à l’agriculteur de rembourser sa dette, en procédant à son rééchelonnement, et à fournir des quantités supplémentaires d’aliments pour bétail pour préserver le cheptel ».

L’URAP de Jendouba recommande, également, d’encourager « le creusement de puits profonds à l’intérieur et à l’extérieur des régions irriguées, sans limites, ni conditions ».

L’organisation réclame « une intervention urgente pour mobiliser des quantités supplémentaires d’eau d’irrigation, pour sauver ce qui reste des superficies plantées ».

Gnetnews