Tunisie : Les annonces de confinement et de fermeture continuent face Ã  des chiffres encore alarmants

Tunisie : Les annonces de confinement et de fermeture continuent face à des chiffres encore alarmants

Les déplacements ont été interdits entre Sousse et Monastir, Jendouba vient de décréter un confinement général…la Tunisie vit au rythme des annonces de confinement, total ou partiel, de fermeture, et de restrictions de toutes sortes, dans l’espoir de maîtriser une situation épidémique d’une extrême gravité, jamais connue depuis l’avènement de la pandémie dans nos contrées.

Jusque-là, les courbes atteignent leur point culminant, et les foyers de contamination (clusters) se multiplient.

Dans une déclaration dimanche, la porte-parole du comité Scientifique, Jalila Ben Khalil, a fait état d’un taux de positivité entre 30 à 50 % à travers le pays, et d’une affluence grandissante des malades vers les urgences. Les trois maître-mots que médecins et scientifiques répètent à l’envi : respecter strictement les mesures de prévention, notamment le port du masque et la distanciation ; éviter les sorties inutiles, et ne quitter son domicile qu’en cas d’extrême nécessité ; et se faire vacciner au plus vite.

Entretemps, la Tunisie continue à enregistrer des chiffres alarmants. Le ministère de la Santé recense à la date du 03 juillet, 4 686 cas positifs sur un ensemble de 13 920 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 33,66 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 443 631 cas de contamination, sur un ensemble de 1 787 563 analyses en laboratoire.

Parallèlement, le pays enregistre 362 236 guérisons, soit 1591 personnes nouvellement rétablies.

Le bilan des décès s’alourdit de plus en plus, avec 116 disparitions signalées à la même date, et 15 377, au total.

Les établissements de soins travaillent à plein régime, et ont dépassé dans de nombreuses régions leur capacité maximale, avec une file des malades qui s’allonge de jour en jour, attendant leur tour dans les lits d’oxygène ou en soins intensifs.

A ce stade, quelque 3 568 sont alités dans les hôpitaux et les cliniques privées, 602 sont placés en réanimation et 152 sous oxygène.

Au total, quelque 19 654 ont été pris en charge dans les structures hospitalières depuis le début de l’épidémie, dont 164 admissions intervenues au cours des dernières 24 heures.

