Tunisie : Les astuces d’un chef cuisinier pour des plats recyclÃ©s, exquis et nutritifs

Tunisie : Les astuces d’un chef cuisinier pour des plats recyclés, exquis et nutritifs

Saviez-vous pourquoi nous mangeons plus quand il fait froid ? Et bien tout simplement, lorsque les températures chutent, notre corps a besoin de plus de nourriture pour se réchauffer.

En ces temps de crise économique où l’inflation a fait augmenter les prix des aliments, nous avons décidé de vous donner quelques astuces de recyclage afin de réaliser des plats bien chauds et réconfortants, mais aussi bons pour la santé et le porte-monnaie.

Le chef franco-tunisien Amine Jeribi, nous révélé quelques-uns de ses secrets…

Gratin ou bricks : les restes du frigo feront de bonnes entrées

Amoureux de la cuisine française et tunisienne, le chef Amine Jeribi propose d’abord en guise d’entrée un petit gratin.

Il s’agit de récupérer une escalope de poulet qui a été déjà cuite et qui nous reste dans un coin de notre réfrigérateur ou alors de la charcuterie un peu défraîchie. Les effilocher.

Dans une casserole, mettre un peu de matière grasse (privilégier un peu d’huile d’olive et une peu de beurre). Y faire revenir 1/2 oignons coupés en dés, un poireau finement haché. Une fois qu’ils ont bien ramolli, il suffit d’ajouter des cubes de pommes de terre. « On peut tout a fait récupérer une pomme de terre qui a cuit dans un ragout ou dans une sauce de couscous. La rincer sous l’eau l’incorporer, cela marche tout autant », précise le chef Jeribi. Rajouter ensuite de la crème fraîche, un peu de gruyère ou de mozzarella râpé afin d’obtenir un appareil un peu liquide.

Il ne reste plus qu’à le répartir dans des petites cassolettes individuelles ou dans un plat à gratin. Une dizaine de minutes au four suffisent, et vous obtenez un délicieux gratin de poireaux au poulet 100% recyclé.

C’est bien connu, les Tunisiens cuisinent bien et surtout beaucoup. Il reste toujours du rab, pour un invité surprise. Ainsi pour le surplus de plats en sauce, comme la « Marka », la « Kammounia » ou encore le « Mosli Allouche », il est possible d’en recycler l’élément le plus important qui est la viande. Pour cela, le Chef Amin Jeribi propose pour la deuxième entrée de réaliser des petites bricks en forme de triangle (appelés aussi Samoussa).

« Le plus important c’est que la viande en question soit bien tendre », explique le chef.

Pour la recette, récupérer le ou les morceaux de viandes restants, les effilocher. « S’il reste une pomme de terre ou une carotte les récupérer aussi ». Les écraser, les mélanger avec la viande, assaisonner avec du sel du poivre et pour un côté sucré-salé on peut y ajouter de la ricotta, un flet de miel et une pincée de cannelle. En un tour de main, l’appareil à samoussa est prêt à être enveloppé dans des feuilles de bricks. « Avec un morceau de viande on peut faire facilement une douzaine de pièces », souligne Amine Jeribi.

Plat: Une sauce de « Makrouna » transformée en « Kamounia »…c’est possible !

Ah les pâtes! La fameuse « Makrouna bel sauce », incontournable des tables familiales tunisiennes. Et de la sauce, il nous en reste toujours au final, parce que nous cuisinons, avant out avec le cœur, c’est un fait…

Cuisinée à base de tomates concentrée, il n’est jamais très bon de la laisser au frais plusieurs jours pour la réutiliser, nous dit le Chef Amine Jeribi. Pour qu’elle ne finisse pas à la poubelle, il est possible de la transformer en « Kamounia », car au finalement la base est la même.

Acheter un petit peu de foie à la boucherie, le cuir très rapidement dans une poêle pour éviter de l’assécher. Ajouter les morceaux de foie à notre sauce de pâte, faire mijoter quelques minutes et aboyer en fin de cuisson, la pincée de cumin, caractéristique de la « Kamounia ».

« C’est un plat économique, facile à faire et surtout rapide pour les soirs où on a pas vraiment le temps ou l’envie de faire la cuisine après une journée de travail », relève le Chef.

Ne pas oublier le persil et l’oignon frais à parsemer sur le plat au moment de servir pour encore plus de gourmandise.

Dessert : Ne jamais jeter les fruits défraîchis

Si cette période est marquée par les agrumes, comme l’orange ou la mandarine, il y a aussi les pommes et les poires. Là aussi il nous reste toujours dans un coin de la cuisine quelques fruits un peu défraîchis, noircis et qui ne sont pas très appétissants. Mais au lieu de s’en débarrasser, le chef Amine Jeribi vous propose un sabayon aux fruits.

Ingrédients :4 jaunes d’œufs, 100 g de sucre, Fleur d’oranger, Fruits frais coupés en morceaux

Dans une casserole, fouettez les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à ce qu’ils soient bien mélangés.

Ajoutez la fleur d’oranger et placez la casserole sur feu moyen-doux, en remuant constamment avec un fouet jusqu’à ce que la mixture soit épaisse et mousseuse.

Retirez la casserole du feu et continuez de fouetter jusqu’à ce que la préparation refroidisse légèrement.

Versez la préparation dans des verres ou des coupes, et ajoutez les fruits frais coupés en morceaux sur le dessus.

Servez immédiatement et dégustez chaud!

Bon appétit!

Wissal Ayadi