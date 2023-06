Tunisie : Les autoritÃ©s annoncent de nouvelles mesures pour faire rÃ©ussir la haute saison touristique

Tunisie : Les autorités annoncent de nouvelles mesures pour faire réussir la haute saison touristique

La promptitude des autorités sécuritaires, et les préparatifs des différents ministères et organismes en vue de réunir les conditions appropriées en vue de réussir la haute saison, et d’assurer le retour de la colonie tunisienne de l’étranger, et la nécessité de la conjugaison des efforts des parties prenantes pour régler les problèmes en suspens ont été au centre d’une séance de travail interministérielle, tenue, en présence de Kamel Feki, Moez Belhassine, Rabie Majidi et Leïla Chikhaoui, respectivement, ministre de l’Intérieur, ministre du Tourisme, ministre du Transport et ministre de l’Environnement.

Il était question de la nécessité de la conjugaison des efforts, en vue d’améliorer les prestations liées au retrait des documents administratifs à bord des bateaux, et au niveau des espaces de transit, des bureaux d’accueil, et des différentes administrations, à l’intention des Tunisiens de l’étranger.

Les discussions ont porté, également, sur la digitalisation des prestations relatives à l’exonération douanière, en coordination avec les services de la douane, la révision du calendrier des vols, et l’organisation de leurs horaires en vue d’alléger les pressions, notamment, sur l’aéroport de Tunis-Carthage, la mobilisation des ressources humaines suffisantes pour renseigner les passagers, et la mise à disposition les équipements nécessaires pour les personnes à besoins spécifiques au niveau des différents passages frontaliers.

Il s’était agi aussi de mettre en place une stratégie nationale pour la gestion durable et circulaire des déchets, avec une coordination continue avec les différents intervenants, en vue de régler les problèmes notamment en termes réglementaire, et ceux qui se posent sur le terrain.

Cette réunion a débouché sur une batterie de dispositions liées notamment à la formation d’une équipe de travail conjointe entre les différents organismes et ministères en vue de suivre la bonne marche de la saison touristique, la création d’une adresse électronique unifiée pour suivre les activités touristiques et mener une intervention urgente en cas de besoin, l’amélioration des conditions de travail au niveau des points de passage frontaliers, et la consolidation des formalités douanières à bord des bateaux.

Lesdites décisions portent, de surcroît, sur l’accélération de l’octroi des autorisations et leur révision dans le domaine touristique, la facilitation des activités des hôtels, notamment pour ce qui est de l’exploitation du domaine public maritime, l’octroi des autorisations en la matière avec célérité, l’élaboration de nouveaux projets de loi, la mise à jour de l’actuel cadre juridique en vue de promouvoir l’investissement dans le secteur touristique, et l’organisation d’une campagne nationale en vue d’enlever les ordures et de promouvoir la propreté.

Ce faisant, une campagne de propreté a été menée au port de la Goulette, qui vient d’accueillir la première traversée de la saison estivale, à bord du paquebot Tanit.

Gnetnews