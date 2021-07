Tunisie : Les banques, banque centrale et institutions financiÃ¨res en grÃ¨ve ces 05 et 06 juillet

Tunisie : Les banques, banque centrale et institutions financières en grève ces 05 et 06 juillet

Les banques, institutions financières et compagnies d’assurance…observent une grève de deux jours ces lundi et mardi 05 et 06 juillet, à l’appel de la fédération générale de banques et institutions financières (FGBEF) relevant de l’UGTT.

La FGBEF avertit les employés de banque contre le fait de rejoindre leur poste de travail, pour quelque raison que ce soit, qui serait considéré comme une manière de casser la grève.

Les employés placés en télétravail devront observer ce débrayage en se gardant d’ouvrir leur ordinateur, appelle la fédération.

Cette grève intervient à l’issue de l’échec des négociations, et pour motif de refus des majorations salariales au titre des années 2020 et 2021.

Un rassemblement est prévu ce lundi à partir de 10 heures, devant le siège de l’organisation syndicale, à l’avenue des Etats-Unis, indique la fédération sur sa page officielle appelant à une présence massive des grévistes.

Gnetnews