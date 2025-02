Tunisie : Les barrages remplis Ã  seulement 34,44%, une situation prÃ©occupante

Tunisie : Les barrages remplis à seulement 34,44%, une situation préoccupante

Le taux de remplissage des barrages tunisiens s’élève à 34,44% au 8 février, selon les dernières données de l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI). Les réserves en eau atteignent ainsi 815 millions de mètres cubes, un niveau bien inférieur à celui enregistré en septembre 2019, où le taux de remplissage avoisinait les 65,5%, soit près du double du niveau actuel.

Depuis septembre 2020, où il avait atteint 43%, le taux de remplissage des barrages n’a jamais dépassé la barre des 40%, traduisant une tendance à la baisse des ressources hydriques du pays. Cette diminution constante, attribuée à la faiblesse des précipitations et aux effets du changement climatique, avait suscité des inquiétudes quant à la disponibilité de l’eau pour l’irrigation et la consommation.

Cependant, les récentes pluies ont apporté une légère amélioration des apports en eau, atténuant temporairement la situation. Néanmoins, la gestion des ressources hydriques reste un défi majeur pour la Tunisie, qui doit faire face à une demande croissante et à une pluviométrie de plus en plus irrégulière.

