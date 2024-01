Les rÃ©solutions des Tunisiens pour le nouvel an, sport, alimentation Ã©quilibrÃ©e, Ã©panouissement professionnel, volontariat…

Les résolutions des Tunisiens pour le nouvel an, sport, alimentation équilibrée, épanouissement professionnel, volontariat…

L’arrivée d’une nouvelle année marque souvent un chapitre de renouveau, d’optimisme et de possibilités inexplorées. C’est le moment où de nombreuses personnes à travers le monde, indépendamment de leur culture ou de leur lieu de résidence, prennent le temps de réfléchir sur l’année écoulée et de se projeter vers l’avenir. Au cœur de cette réflexion se trouvent les fameuses « bonnes résolutions », des engagements personnels qui symbolisent l’espoir et le désir de progrès.

Que ce soit pour améliorer la santé, développer des compétences, renforcer des liens sociaux ou contribuer positivement à la société, les bonnes résolutions sont une déclaration d’intention, une promesse que l’on se fait à soi-même pour rendre l’année à venir meilleure et plus significative.

Dans cette quête collective d’une meilleure version de soi-même, les bonnes résolutions incarnent l’esprit de renouveau et la volonté de surmonter les défis.

Quelles sont les résolutions des Tunisiens pour cette année 2024 ? Pour le savoir, nous avons interrogé des personnes venues d’horizons divers et variés.

Santé et bien-être

Parmi les vœux les plus fréquents, l’on retrouve bien sur la santé et le bien-être. De nombreux Tunisiens ont pris des résolutions axées sur une vie plus saine. Certains ont décidé d’adopter une routine d’exercices régulière, tandis que d’autres se sont engagés à adopter une alimentation équilibrée.

En effet, ils sont nombreux à avoir fait le vœu de s’adonner à une activité physique. Que ce soit par le biais de la course à pied, de la pratique du yoga ou de l’adhésion à des cours de fitness, ces résolutions visent à améliorer la condition physique et à promouvoir un mode de vie actif. Asma, résidente de Hammamet, confie : « J’ai décidé de me mettre au yoga chaque matin pour renforcer mon corps et apaiser mon esprit. » Amal, une maman au foyer résidant à Tunis, partage également son engagement : « Cette année, je veux prendre soin de moi en faisant du sport trois fois par semaine, aussi bien pour mon physique que pour mon mental ».

Une autre résolution populaire concerne l’adoption d’une alimentation plus équilibrée. Les Tunisiens se tournent vers des choix alimentaires plus sains, incluant une plus grande variété de fruits, de légumes et de sources de protéines maigres. Amine, habitant de Sidi Bou Saïd, déclare : « Je souhaite cuisiner davantage à la maison, en privilégiant des repas équilibrés. Je voudrai manger plus de légumes et moins de viande. C’est meilleur pour la santé et le porte-monnaie. Cela me permettra également de baisser ma consommation de fast-food ».

Emploi, travail et développement professionnel

L’avènement de cette nouvelle année est aussi une occasion propice pour des avancées significatives sur le plan professionnel. Les résolutions formulées par les personnes que nous avons interrogées reflètent un désir ardent d’épanouissement, d’avancement professionnel, et de contribution active au développement économique du pays.

Certains ont pris la résolution de franchir une nouvelle étape dans leur carrière. Que ce soit par le biais d’un changement de domaine, d’une promotion, ou encore d’une recherche active d’opportunités professionnelles, ils aspirent à un épanouissement professionnel accru. « Je vais explorer des opportunités de changement de carrière pour relever de nouveaux défis et développer mes compétences. Je pense sérieusement à reprendre mes études en septembre prochain », nous dit Senda, secrétaire médicale à Tunis.

L’entrepreneuriat occupe une place de choix parmi les résolutions professionnelles. Certains Tunisiens ont décidé de franchir le pas et de concrétiser leur rêve d’entreprendre, comme Aziz, 26 ans, originaire de Nabeul. « Je vais créer ma propre entreprise pour participer à la croissance économique de ma région. J’ai pour objectif de réaliser un projet touristique car c’est un secteur porteur dans notre pays », nous dit-il.

Engagement social et citoyen

Déjà connus pour leur fort engagement social et citoyen, les Tunisiens ont toujours à cœur de contribuer positivement à leur communauté pour cette année 2024. Ainsi, des résolutions incluent la participation à des actions de volontariat ou le soutien à des projets locaux. Fatma, une militante écologiste, déclare : « Je m’engage à consacrer plus de temps au volontariat pour contribuer au bien-être de ma communauté. J’ai pour ambition de participer à des opérations de sensibilisation aux enjeux environnementaux, notamment auprès des enfants, car c’est une question importante en Tunisie », nous a-t-elle confié.

Les bonnes résolutions de l’année 2024 en Tunisie illustrent la détermination et l’optimisme de la population face à l’avenir. Que ce soit sur le plan personnel, éducatif, social, économique ou environnemental, les Tunisiens expriment un engagement fort envers l’amélioration de leur vie et de leur société.

Que ces résolutions se traduisent en actes concrets, elles constituent aussi une promesse collective en faveur d’une réalité où la paix règne. À mesure que les individus du monde entier travaillent à la réalisation de leurs objectifs personnels, ils participent également à la construction d’un monde où la paix n’est pas simplement une aspiration lointaine, mais une réalité vers laquelle nous nous dirigeons collectivement.

A l’heure où le monde est le théâtre de guerres et de conflits meurtriers, nous ne pouvons qu’espérer que les résolutions individuelles de chacun puissent s’entrelacer pour créer une trame d’espoir, formant ainsi le fondement d’un monde plus paisible et équilibré.

Comme l’a dit très justement Victor Hugo : « Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur ».

Bonne année à tous !

Wissal Ayadi