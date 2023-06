Tunisie : Les cas de fraude au baccalaurÃ©at rÃ©duits de moitiÃ© par rapport Ã  l’annÃ©e Ã©coulÃ©e

Tunisie : Les cas de fraude au baccalauréat réduits de moitié par rapport à l’année écoulée

Le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, a déclaré que les cas de fraude existent, mais leur nombre n’a pas dépassé, jusqu’à hier, 300 cas, ce qui revient à moins d’un cas dans chaque centre d’examens écrits, estimés à 540 centres à travers toute la république, soit la moitié de ce qui a été enregistré la même période de l’année écoulée, du fait du contrôle, de la rigueur en matière de suivi et des mesures prises et mises en application.

Dans une déclaration médiatique, en marge d’une visite à un centre de correction au collège Ali Bourguiba à Monastir pour s’enquérir de l’opération de correction des épreuves du baccalauréat, il a affirmé que « la situation est sous contrôle, les appareils électroniques saisis auprès des élèves signifient un lien avec l’extérieur, ce qui nécessite le démantèlement des réseaux qui se tiennent derrière, et attentent au dispositif éducatif ».

« Le ministère de l’Education fera montre de fermeté envers une petite minorité de professeurs qui faiblissent devant une certaine somme d’argent, en vue de servir des objectifs inacceptables, et immoraux, ils ne portent pas préjudice à eux-mêmes, leur famille et la famille éducative uniquement, mais aussi à l’image de la Tunisie », a déploré le ministre de l’Education.

Il a ajouté que « les examens nationaux se déroulent, convenablement, et sont bien organisés, dans les centres d’examens, de collecte et de correction ». « Les soldats de l’enseignement veillent, toutes catégories confondues, à faire réussir cet examen, avec l’appui de la sécurité et de l’armée nationales », a-t-il dit, valorisant les efforts de toutes les parties.

Mohamed Ali Boughdiri a indiqué que le ministère de l’Education va prendre de nouvelles précautions pendant la prochaine année scolaire pour faire face aux opérations de fraude. « Il y aura un changement profond et global, dans le cadre de la réforme du système éducatif, à travers le Conseil supérieur de l’Education et de l’Enseignement, qui sera annoncé par le président de la république ; une fois la consultation nationale élargie aura été achevée ».

Gnetnews