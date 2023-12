Tunisie : Les communes ne seront plus seules en matière de gestion et d’enlèvement des déchets, une nouvelle loi adoptée

L’Assemblée des représentants du peuple a adopté hier, mardi 26 décembre, lors d’une séance plénière tenue l’après-midi le projet de loi portant amendement de la loi n’o 41 de l’année 1996, du 10 juin 1996 relatif aux déchets, le contrôle de leur gestion et leur élimination, à 103 voix favorables, 07 abstentions, et 05 oppositions.

Ce texte compte un article unique, l’article 20 nouveau, selon lequel les collectivités locales et les entités de coopération intercommunales procèdent à la gestion des ordures ménagères et similaires. Elles peuvent confier les opérations de collecte, d’enlèvement, de traitement et de valorisation à des entreprises publiques et privées, conformément à des formules contractuelles, selon la législation en vigueur.

Réagissant aux observations et questions des députés, la ministre de l’Environnement, Leïla Chikhaoui, s’est arrêtée à la stratégie nationale pour la gestion circulaire intégrale des déchets, laquelle comporte la gestion intégrée des ordures ménagères et similaires, la lutte contre la pollution du plastique, ainsi que la pollution des gravats (déchets de construction).

Le ministère tend à valoriser les déchets et en extraire l’énergie. Comme il oeuvre à transformer les décharges contrôlées en parcs écologiques, a-t-elle souligné.

La ministre a annoncé la création d’un village écologique pilote à Sfax.

Gnetnews