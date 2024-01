Tunisie : Examen d’un projet de décret prolongeant les délais accordés aux commissions d’audit des recrutements dans l’administration

Le Conseil des ministres réuni hier, jeudi 25 janvier à la Kasbah, a adopté un projet de décret portant amendement des délais accordés aux commissions d’audit prévus par l’article 6 du décret n’o 591 de l’année 2023, du 21 décembre 2023, portant réalisation d’un audit intégral des opérations de recrutement et de titularisation au sein de la fonction publique, des instances et établissements publics, les sociétés à participation publique, et autres organismes publics, intervenus du 14 janvier 2011 au 25 juillet 2021.

Cette prorogation s’explique par l’importante augmentation du nombre des dossiers audités, par rapport au nombre attendu, et l’absence de documents dans de nombreux dossiers.

L’observatoire Raqabah avait attiré l’attention, récemment, que les délais réglementaires pour la réalisation des opérations d’audit intégral des recrutements et titularisations dans la fonction publique et le secteur public aient été dépassés, tenant le comité de pilotage pour responsable de ce retard.

Les commissions devraient terminer leurs missions à la date du 20 décembre 2023, en vertu de l’article VI du décret n’o 591 du 21 septembre 2023 selon lequel : « les commissions d’audit achèvent leurs travaux dans un délai de deux mois depuis la date de l’exercice de leurs missions, en soumettant les rapports réalisés au comité de pilotage ».

Le président du comité de pilotage devait soumettre un rapport au président de la république au plus tard le 20 janvier 2024, en vertu du paragraphe 03 du même article, selon lequel : « Le président du comité de pilotage soumet dans un délai d’un mois après avoir reçu les rapports des comités d’audit, un rapport final au président de la république ». Mais, jusqu’à la date du 23 janvier 2024, ledit rapport final n’a pas été soumis, avait déploré l’observatoire.

