Tunisie : Les délais réglementaires de l’audit intégral des recrutements et titularisations dépassés (Raqabah)

L’observatoire Raqabah indique, ce mardi 23 janvier, que les délais réglementaires pour la réalisation des opérations d’audit intégral des recrutements et titularisations dans la fonction publique et le secteur public sont dépassés.

L’observatoire fait constater, dans un communiqué, que les commissions devraient terminer leurs missions à la date du 20 décembre 2023, en vertu de l’article VI du décret n’o 591 du 21 septembre 2023 selon lequel : « les commissions d’audit finissent leurs travaux dans un délai de deux mois depuis la date de l’exercice de leurs missions, en soumettant les rapports réalisés au comité de pilotage ».

Le président du comité de pilotage devait soumettre un rapport au président de la république au plus tard le 20 janvier 2024, en vertu du paragraphe 03 du même article, selon lequel : « le président du comité de pilotage soumet dans un délai d’un mois après avoir reçu les rapports des comités d’audit, un rapport final au président de la république ». Mais, jusqu’à la date du 23 janvier 2024, ledit rapport final n’a pas été soumis, souligne-t-il.

L’Observatoire ajoute que des décisions n’ont pas été prises de la part des administrations et structures concernées par l’opération d’audit, au sujet des opérations de recrutement et de titularisation contraires à la législation en vigueur, et où des opérations de falsification des diplômes scientifiques ont été établies, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n’o 591 de l’année 2023.

Raqabah considère que le comité de pilotage assume une grande responsabilité dans ce retard, souhaitant que les commissions terminent leurs travaux en toute objectivité et professionnalisme, sans tenir compte des pressions, interventions ou tentatives d’ajouter des exceptions. L’observatoire promet d’étudier les résultats des travaux des commissions, dans le cadre de son rôle de consolidation du contrôle citoyen.

Gnetnews