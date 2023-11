Tunisie : Les députés appellent en chœur à diversifier le produit touristique et à sortir du balnéaire

L’Assemblée des représentants du peuple planche, ce mardi 28 novembre, sur la discussion du projet du budget du ministère du Tourisme de l’année 2024, en présence du ministre du Tourisme et de son staff.

Les interventions des députés se sont articulées autour de la diversification des produits touristiques, du développement du tourisme haut de gamme, de l’impulsion du tourisme intérieur, de la promotion de l’artisanat, etc.

Le député Houssem Ben Youssef (Groupe Amana et Amal, Dépôt et travail) s’est félicité de la reprise du tourisme, malgré les difficultés et deux années du Covid, au regard des résultats positifs réalisés cette année, suggérant de revoir à la hausse le budget du ministère du Tourisme, et de trouver, pour ce faire, d’autre sources de financement.

Il a, par ailleurs, cité des sites à Sousse dont la situation est peu reluisante, à l’instar de la Corniche, et de la vielle ville qui a perdu de son éclat par rapport à sa situation dans les années 80 et 90.

Il a, également, appelé à promouvoir la station touristique de Hergla, et à développer la société des études et développement Sousse.

Le député, Fethi Mehrezi, (indépendant) a déploré la situation difficile des artisans de l’ancienne ville de Tunis, lesquels ont été obligés de mettre la clef sous le paillasson.

Il a appelé à diversifier et enrichir le tourisme, en promouvant le tourisme écologique, saharien, culturel, les gîtes ruraux, etc.

L’élu a regretté que le projet de la zone touristique de Ras Enjla reste un vœux pieux, pointant les blocages et les difficultés auxquels se heurte le port de plaisance, la Marina de Bizerte, qualifiant sa situation d’énigmatique sans que l’Etat ne bouge le petit doigt.

Il a appelé à une intervention du ministère afin de garantir des parts de marché à la céramique de Sejnane sur les marchés intérieur et mondial.

Un paradis sur terre

Pour la députée Manel Dida, la Tunisie est un paradis sur terre, et est dotée de tous les atouts afin de devenir un pôle touristique mondial par excellence, lui permettant de sortir du tourisme des hôtels. L’élue a rallié son collègue pour appeler à la diversification des produits touristiques, suggérant de promouvoir le tourisme d’affaire, de montagne, de congrès, culturel, religieux, sportif, etc.

Selon ses dires, le tourisme intérieur se heurte à plusieurs obstacles, du fait notamment des tarifs excessifs pratiqués par les hôtels, appelant à développer le concept du tourisme populaire, ainsi que celui des résidences à prix abordables.

Elle s’est interrogée sur les raisons qui empêchent Sfax de devenir une zone touristique digne des spécificités qu’elle recèle, posant la question de savoir : qu’est-ce qui manque à Kerkennah afin qu’elle devienne un pôle touristique, comme c’est le cas de l’Île de Djerba.

Le député Aymen Boughdiri, (bloc Fal Yantasir echaâb, que le peuple l’emporte), a déploré la baisse sensible de la contribution du tourisme à l’économie nationale, critiquant la mainmise des familles sur le secteur hôtelier du fait de l’économie de rente.

Il a suggéré d’attirer des touristes disposant de hauts revenus, et d’ériger des méga-zones touristiques, afin de sortir du tourisme balnéaire. Il a, par ailleurs, prôné la diversification des produits touristiques, appelant à éviter que les recettes du secteur touristique ne tombent dans l’escarcelle des banques étrangères.

Le député propose le changer la vocation de l’ONTT en lui conférant une dimension commerciale, et de construire un siège qui lui est propre, où toutes ses administrations peuvent être réunies.

Le député Ibrahim Belhassine (indépendant) a, lui, loué les trésors de la ville de Mahres, la qualifiant d’un centre stratégique pour une activité touristique dynamique, en appelant à une intervention du fonds de développement des zones touristiques pour en renforcer la vocation touristique.

Il a appelé à accélérer la réalisation du projet du village touristique, à aménager des circuits touristiques, à allouer des terres aux jeunes afin qu’ils puissent lancer leur projet touristique, et à aménager la corniche de la région.

