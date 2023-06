Tunisie : Les derniers préparatifs avant la parution du décret appelant les électeurs aux urnes au centre d’un entretien Saïed/ Bouaskar

Les derniers préparatifs avant la parution du décret appelant les électeurs à élire les membres de l’Assemblée des régions et districts ont été au centre d’une entrevue hier, lundi 26 Juin à Carthage, entre le président de la république, Kaïs Saïed, et le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, Farrouk Bouaskar.

Le chef de l’Etat a exprimé son estime pour les « efforts considérables déployés par de nombreux ministères, la dernière période, en vue de la délimitation des circonscriptions électorales, notamment les Imadas qui n’avaient pas de frontières fixées par un quelconque texte », rapporte la présidence dans un communiqué.

Saïed a appelé l’instance électorale à jouer son rôle, en toute indépendance, et à être prudente à ceux qui cherchent à s’y infiltrer, comme à leur habitude.

Il l’a également exhortée à s’en tenir à l’impartialité totale, étant entendu que l’absence d’une telle neutralité attente à son indépendance.

Le devoir de réserve requiert l’application de la loi, et non de faire des déclarations, où l’on exprime une position personnelle, chacun est libre dans son opinion, mais l’on ne peut être juge et partie, a-t-il souligné en substance.

Gnetnews