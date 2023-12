Tunisie : Les derniers prÃ©paratifs sÃ©curitaires Ã  la fÃªte du nouvel an au centre d’une rÃ©union Ã  la Kasbah

Tunisie : Les derniers préparatifs sécuritaires à la fête du nouvel an au centre d’une réunion à la Kasbah

Les derniers préparatifs et les dispositions sécuritaires en prévision du nouvel an, et la soirée du réveillon ont été au centre d’une séance de travail tenue hier, mercredi 27 décembre 2023, sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani.

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, a présenté un aperçu autour des principaux préparatifs organisationnels et logistiques, à travers la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour sécuriser les déplacements des citoyens entre les différents gouvernorats, concomitamment avec la fin des vacances scolaires et universitaires.

Hachani a souligné la nécessité de protéger les citoyens et les invités de Tunisie, et de leur faire prendre conscience de la nécessité de s’en tenir à une conduite sûre.

