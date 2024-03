Tunisie : Les deux Directeurs Généraux du secteur du phosphate installés dans leurs fonctions

Abdelkader Amaidi et Hédi Youssef, respectivement, Directeur Général de la Compagnie de phosphate de Gafsa (CPG), et Directeur Général du Groupe chimique tunisien (GCT) ont été installés hier, lundi 11 Mars, dans leurs nouvelles fonctions.

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, a souligné l’important rôle joué par les deux sociétés et leur contribution au développement régional et à la promotion de l’économie nationale.

Elle a souligné la nécessité de traduire dans les faits le plan d’action approuvé par le gouvernement, pour promouvoir le secteur du phosphate et drivés, notamment la hausse de la capacité de production avec l’entrée des nouveaux projets en phase de production effective, à l’instar du projet Oum lakhchab, les laveries de Redeyef et le projet de Tozeur, outre le règlement des problèmes liés aux projets bloqués.

La ministre a, par ailleurs, affirmé la nécessité de redoubler davantage d’efforts, pour parvenir à l’embellie escomptée et faire mieux rayonner les deux sociétés sur leur environnement étranger.

Le groupe chimique tunisien représente une locomotive de développement pour le gouvernorat de Gabès et les régions avoisinantes (Gafsa et Sfax), et œuvre à traiter les problèmes environnementaux posés, s’agissant des émissions de gaz et des sécrétions liquides, via les technologies modernes, a-t-elle dit, évoquant le projet de valorisation du phosphogypse, lequel va réaliser une forte valeur ajoutée, outre la création de nouveaux postes d’emploi directs et indirects, et la protection de l’environnement.

Gnetnews