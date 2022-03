Tunisie : Les difficultÃ©s Ã©conomiques et financiÃ¨res au centre dâ€™une rencontre entre Bouden et Bassompierre

Tunisie : Les difficultés économiques et financières au centre d’une rencontre entre Bouden et Bassompierre

La cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, a rencontré ce mardi 01er Mars, au palais du gouvernement de la Kasbah, l’ambassadeur de Belgique à Tunis, Christophe de Bassompierre.

Bouden a salué « les relations étroites entre la Tunisie et la Belgique et la nécessité de les consolider davantage, et de promouvoir la coopération bilatérale entre les deux parties, en tirant profit des expériences tunisiennes et des opportunités d’investissement existantes, particulièrement, dans les domaines de la technologie moderne, du tourisme alternatif et des énergies renouvelables », indique ce soir la présidence du gouvernement dans un communiqué.

La rencontre a porté sur « les difficultés financières, sociales et économiques auxquelles la Tunisie est confrontée, et sur l’état d’avancement des réformes structurelles et économiques, ayant constitué la teneur des pourparlers avec le Fonds monétaire international (FMI) ».

Le diplomate belge a salué « le saut qualitatif » fait par les investissements belges en Tunisie, qui ne se limitent plus au secteur du textile, mais englobent d’autres secteurs, comme la technologie et l’énergie, affirmant le souhait de son pays de les développer davantage, pour toucher d’autres secteurs.

Les deux parties ont, par ailleurs, discuté des principales affaires régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation en Ukraine.

Gnetnews