Tunisie : « Les droits civils et politiques ne sauraient être garantis sans les droits économiques et sociaux » (Bouden)

Les droits de l’homme sont universels, interdépendants et indivisibles, et on ne peut, en aucun cas, garantir le bénéfice des droits civils et politiques, sans les droits économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement.

Ouvrant ce jeudi 27 juillet, à la cité de culture de Tunis, la conférence nationale marquant le lancement du processus d’élaboration du plan d’action national dans le domaine des affaires et droits de l’homme, la cheffe du gouvernement a indiqué que cette initiative réalisée par la direction générale des relations avec les instances constitutionnelles, s’inscrit dans le cadre des résultats de la 4ème revue périodique globale des droits de l’homme, que notre pays a finalisée en novembre 2022, laquelle a considéré les droits de l’homme, dans leur dimension interdépendante et holistique.

« La Tunisie est disposée à s’en tenir aux principes d’orientation au sujet des affaires et droits de l’homme adopté par le conseil des droits de l’homme des Nations-Unies en juin 2011, en vue de concilier les entreprises privées et publiques, avec leur environnement, à travers leur contribution au processus de développement durable et de bonne gouvernance, de manière à atteindre un équilibre entre les activités économiques, et la rentabilité d’un côté, et la consolidation des droits de l’homme, de l’autre ».

Najla Bouden a rappelé que « l’amorce de cette initiative coïncide avec la célébration du 75ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’Homme, et représente une opportunité de raffermir et valoriser les acquis du secteur privé, en tant que principal pilier de création des richesses et de valorisation du capital humain ».

Gnetnews