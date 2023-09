Tunisie : Les entreprises publiques s’acheminent vers la faillite et l’effondrement (Taboubi)

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a déclaré que l’organisation syndicale est en train de concevoir une vision pour la prochaine étape, face à une situation socioéconomique difficile, marquée par l’absence de produits de consommation, la levée méthodique de la subvention, et des difficultés que traversent les entreprises publiques, lesquelles s’acheminent vers la faillite et l’effondrement.

Présidant la réunion du bureau exécutif, Taboubi a déclaré que son organisation résiste, suit les dossiers, tient ses congrès dans les délais impartis, et s’attèle à la défense des droits des travailleurs, rapporte Echaâbnews.

Il a ajouté que le bureau exécutif national avait entamé l’évaluation du cheminement de l’organisation après la révolution, avec ses succès et ses points négatifs, et a identifié les failles qui requièrent des révisions, afin que l’action syndicale avance et appuie le rôle national de l’UGTT.

« L’organisation syndicale ne renoncera pas à son rôle national et politique, en présence de parties qui cherchent à lui couper l’herbe sous le pieds, des choix qui n’aboutiront pas », a-t-il affirmé, insistant sur « l’indépendance » de l’organisation, « une question vitale qui requiert sacrifice et militantisme ».

Il a assuré que la centrale syndicale est disposée aux prochaines échéances, en dépit de la situation difficile que traverse le pays, « l’organisation est consciente de la nécessité de préserver l’invulnérabilité de la patrie, ainsi que de son rôle historique ».

Gnetnews