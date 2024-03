Tunisie : Les équipes itinérantes chargées de rendre des prestations aux séniors à domicile revues à la hausse

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des séniors annonce ce mercredi 13 Mars l’augmentation du nombre des équipes itinérantes chargées de rendre des prestations sociales et sanitaires aux personnes âgées à domicile, de 25 équipes au mois de février 2023, à 40 équipes au mois de février 2024.

Les 40 équipes itinérantes se répartissent en 15 équipes régionales et 25 locales dans différents gouvernorats de la république, et régions à forte densité.

Quelque 4000 bénéficiaires entre 1660 femmes et 2340 hommes jouissent de de leurs prestations.

Le ministère oeuvre à la création de 18 équipes dans les régions prioritaires, et à forte densité urbaine, pour atteindre 58 équipes avec la fin de l’année 2024.

Le ministère à revu à la hausse l’enveloppe allouée à ces équipes de 750 mille en 2023, à 1102 mille de dinars en 2024.

Les équipes mobiles rendent des prestations sociales et sanitaires aux personnes âgées à domicile, d’une manière périodique, assurées par des cadres médicaux et paramédicaux, des sociologues et des auxiliaires de vie.

Ces équipes visent à maintenir les séniors au sein de leur famille, et à les prendre en charge dans leur milieu naturel. Elles ont, également, pour objectif de rapprocher les prestations des personnes âgées, notamment les impotents et à aider les familles à prendre en charge leurs séniors.

Gnetnews