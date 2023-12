Tunisie : Les étapes suivantes de la stratégie nationale de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme exposées au chef du gouvernement

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a reçu hier, mardi 26 décembre à la Kasbah, la présidente de la commission nationale de lutte contre le terrorisme, Neïla Fekih, qui lui a présenté les étapes suivantes pour la mise en exécution de la stratégie nationale de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme 2023-2027, dans sa version actualisée, lesquelles ont été approuvées par le président de la république.

Le chef du gouvernement a affirmé l’importance de ladite stratégie, valorisant le travail de la commission en vue de parachever le plan de travail national pour sa concrétisation.

La stratégie nationale de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme 2023-2027 oeuvre à consacrer la complémentarité et l’équilibre entre l’approche sécuritaire adoptée en matière de lutte contre le terrorisme, et la dimension préventive pour en traiter les causes profondes, et en atténuer les répercussions, ce qui immunise la société et la prémunit contre ces fléaux.

