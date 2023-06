Tunisie : Les Ã©tudes relatives aux plans dâ€™amÃ©nagement urbain devront Ãªtre accÃ©lÃ©rÃ©es

Tunisie : Les études relatives aux plans d’aménagement urbain devront être accélérées

Les études réalisées, sous l’égide de la Direction générale de l’aménagement du territoire, ont été au centre, d’une séance de travail, tenue hier, jeudi, sous la présidence de la ministre de l’Equipement et de l’Habitat.

L’état d’avancement des études inhérentes aux plans d’orientation de l’aménagement des agglomérations urbaines, les solutions à même de surmonter les difficultés qui en ont entravé la réalisation, à la cadence requise, dans les délais, tout en tâchant de les mener à leur terme ont été au centre des discussions.

La ministre a souligné la nécessaire coordination avec les services régionaux et centraux, en vue de surmonter les difficultés, mettant l’accent sur la nécessité de parachever ces études, avec la célérité requise, du fait de leur importance en termes de développement, et de leur rôle central et coordinateur de l’ensemble des secteurs économiques.

Gnetnews