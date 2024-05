Tunisie : Les examens nationaux, le Conseil de l’Ã©ducation, les supplÃ©ants…au centre d’une rencontre Ã  Carthage

Tunisie : Les examens nationaux, le Conseil de l’éducation, les suppléants…au centre d’une rencontre à Carthage

Les examens nationaux, et les préparatifs en cours avec les différents appareils de l’Etat en vue de leur bon déroulement ont été au centre d’une rencontre hier, jeudi 02 Mai à Carthage, entre le président de la république, Kaïs Saïed, d’une part, et Salwa Abassi et Moncef Boukthir, respectivement, ministre de l’Education et ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé des affaires culturelles, d’autre part.

« Les examens nationaux sont une ligne rouge, et l’on ne saura tolérer un quelconque blocage ou marchandage, à ce sujet », a déclaré le chef de l’Etat.

La rencontre a, par ailleurs, porté sur le projet de loi inscrit dans le chapitre 07 de la constitution du 25 juillet 2022, portant sur la composition du Conseil supérieur de l’Education, ses prérogatives et modes de gestion.

Saïed a évoqué l’importance de cette institution constitutionnelle, rappelant que parmi les plus grands crimes commis depuis le début des années 90 du siècle dernier, les amendements qui ne se sont pas arrêtés, et qui étaient initiés pour des considérations politiques.

Le chef de l’Etat a réitéré « la nécessité de parvenir à des solutions définitives à la situation des enseignants suppléants, sur la base de critères objectifs préservant, en même temps, leurs droits et ceux des élèves ».

Il a appelé à revoir certaines filières scientifiques dans l’enseignement supérieur, qui n’ouvrent pas des perspectives aux étudiants en Tunisie, les diplômés du supérieur n’aspirent à des perspectives qu’à l’étranger, et restent au chômage.

Le président a, également, affirmé « la nécessité de revoir la politique culturelle en Tunisie, en vue d’une culture nationale, fondée sur une vraie liberté de penser, et de création, et immunisant la société contre l’extrémisme et la vulgarité. Nul avenir pour un peuple sans enseignement national, et sans culture nationale ».

Gnetnews