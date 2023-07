Tunisie : « Les forces de sécurité ont protégé les migrants et les ont traités humainement » (Kaïs Saïed)

« Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé que les forces de sécurité tunisienne ont protégé les migrants qui sont venus en Tunisie et souhaitent s’y installer, contrairement à ce qui est propagé ».

Le chef de l’Etat s’était entretenu, samedi après-midi, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, autour de « la migration irrégulière et le traitement humain dont font l’objet les migrants, lequel émane de nos valeurs et nos principes, contrairement à ce qui est relayé par les cercles colonialistes et leurs agents, dont les positions concordent avec les voix déchainées à l’étranger, qui balisent le terrain à une implantation de type nouveau, travestissent les vérités, et répandent des mensonges ».

Le président de la république a affirmé que « ces plans sont clairs et connus depuis un temps non lointain », accusant « celui qui pleurniche, aujourd’hui, était au pouvoir et était rejeté par le peuple et l’histoire, d’y avoir adhéré ».

« La Tunisie n’est pas un appartement meublé pour la vente ou la location, et ces migrants qui sont, en réalité, des déportés n’ont pas pris de la Tunisie une destination, mais le terrain a été balisé devant eux par les réseaux criminels, lesquels visent les pays et les être humains », a-t-il expliqué.

Il a, par ailleurs, affirmé que « l’Etat ne peut être géré sur la base des mensonges relayés sur les réseaux sociaux, utilisés par de nombreuses personnes, comme des plateformes pour semer les graines de la discorde, et la déstabilisation ».

« Celui qui croit être capable de troubler les institutions de l’Etat, en propageant des informations erronées, il se trompe d’adresse », a-t-il ajouté.

« Ni les photos mensongères prises dans d’autres pays, ni les informations fallacieuses publiées à l’intérieur et à l’extérieur, ne sont de nature à troubler l’Etat tunisien, l’histoire est en mesure de faire le tri, et le peuple tunisien a tranché et ne fera aucun pas en arrière », a-t-il conclu en substance.

Gnetnews