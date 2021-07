Tunisie : Les gouverneurs de Sousse et Monastir annoncent lâ€™interdiction des dÃ©placements entre les deux gouvernorats

Tunisie : Les gouverneurs de Sousse et Monastir annoncent l’interdiction des déplacements entre les deux gouvernorats

Les déplacements entre Sousse et Monastir sont interdits pendant la période du confinement général qui se poursuit du 04 au 11 juillet 2021.

Dans un communiqué conjoint, le gouverneur de Sousse et son homologue de Monastir ont décidé d’interdire les déplacements du gouvernorat de Monastir vers le gouvernorat de Sousse, et inversement, pendant la période du confinement qui s’étale du 04 au 11 juillet 2021, en vue d’endiguer la propagation du Coronavirus, qui connait un rebond jamais atteint à travers différentes régions de Tunisie.

Les chefs de district de la sécurité nationale et de la garde nationale de Sousse et Monastir sont tenus de mettre en application cette décision, ajoute le communiqué.

Suite à cette disposition, la société de Transport du Sahel indique que les liaisons entre les gouvernorats de Monastir et de Mehdia avec le gouvernorat de Sousse, se limiteront pendant les heures de pointe, à assurer les déplacements des élèves et étudiants concernés par les examens, ainsi que de ceux qui ont des autorisations de circulation.

La société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) annonce, pour sa part, les nouveaux horaires des trains de la banlieue du Sahel, et appelle les passagers à présenter des autorisations de se déplacer, avec la nécessité de s’en tenir au port du masque dans les gares et pendant les voyages, en préservation de la santé de tous.

La gouverneure de Sousse, Raja Trabelsi, s’est rendue dimanche en visite d’inspection à la délégation d’Akouda, pour s’enquérir du contrôle sécuritaire et administratif des usagers de la route, et s’assurer du respect du protocole sanitaire et de la détention des autorisations requises.

Gnetnews