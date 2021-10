Tunisie : Les hommes du gouvernement Bouden, plusieurs quadragÃ©naires issus de lâ€™administration

Tunisie : Les hommes du gouvernement Bouden, plusieurs quadragénaires issus de l’administration

Le gouvernement de Nejla Bouden Romdhane, annoncé ce lundi 11 octobre, est composé de 25 ministres, 15 hommes et 10 femmes (voir notre article qui sont les femmes du gouvernement de Najla Bouden). Le nouveau cabinet compte de nouvelles figures, aux côtés d’autres personnalités ayant déjà occupé des maroquins dans le précédent gouvernement de Hichem Méchichi.

*Malek Zahi : ministre des Affaires sociales



Né en juillet 1979, Malek Zahi est un expert en assurance. Il est activiste et de la société civile, et était membre de l’UGET de 2000 à 2006.

Il était coordinateur de la campagne présidentielle de Kaïs Saïed à la Manouba.

Le nouveau ministre des AS du gouvernement Bouden est titulaire d’une maitrise dans la gestion des affaires en 2006, et du master en économie et gestion des risques en 2008.

*Mohamed Moez Belhassine : ministre du Tourisme



Il est né le 14 septembre 1977 à Tunis, et est titulaire d’un diplôme de fin d’études supérieures à l’Ecole nationale de l’Administration (ENA), et du master en analyses économiques et gestion des projets à la faculté des sciences économiques et de gestion à l’université française d’Auvergne. Il est également titulaire d’un diplôme de 3ème cycle à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis.

Il était nommé en juillet 2020, en tant que directeur général de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT).

*Nizar Ben Néji : ministre des Technologies de la Communication

Il est ingénieur informatique, diplômé de l’école supérieure des Communications de Tunis (Sup’Com). Il a travaillé à l’agence nationale de certification électronique (Tuntrust), en tant que chargé de l’accompagnement des entreprises publiques et privées dans la dématérialisation et la sécurisation de leurs systèmes d’information. Il est expert conseiller en cyber-sécurité auprès des organisations internationales.. Il a fait des études à l’université de Massachussetts (Etats-Unis).

Il a été chargé le 02 août dernier par Kaïs Saïed de la gestion des affaires du ministère des Technologies de la Communication, et se trouve ainsi confirmé au même poste.

*Nasreddine Nissibi, ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle

Il est avocat, et a rejoint le tribunal administratif en tant que conseiller depuis 2015, et est actuellement conseiller en Cassation au même tribunal.

Il était membre de l’unité de la communication et de l’information au même tribunal, et a été rattaché au ministère de la Jeunesse et du sport, comme chargé de mission, à l’époque où Ahmed Gaâloul était ministre. Il y est resté deux mois, avant de revenir à son travail au tribunal administratif.

*Mohamed Rekik, ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières



Mohamed Rekik est né en 1976 et est originaire du gouvernorat de Sfax. Il est avocat et a étudié le droit à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis. Il est membre du Conseil de l’ordre des avocats de Tunis, et spécialiste de droit privé.

*Brahim Chaïbi : ministre des Affaires religieuses



Il est né le 28 décembre 1978, à la délégation d’el-Hamma (gouvernorat de Gabès). Il est titulaire d’un doctorat en sciences islamiques, à l’Institut supérieur de Théologie à l’université ez-Zitouna.

Il est titulaire du diplôme des études internationales à l’Institut des relations internationales, d’un diplôme de gestion administrative de l’ENA, et d’un diplôme en droit international humanitaire, du comité international de la Croix rouge (CICR). Il a occupé plusieurs postes au ministère de la Culture, et celui des Affaires religieuses.

*Moncef Boukthir : ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Il a occupé le poste de directeur des études à l’Institut préparatoire des études d’ingénieur de Tunis, et est professeur à l’IPEIT.

*Rabiï Mjidi : ministre du Transport

Il est diplômé de l’Ecole nationale de l’Administration (ENA). Il était de 2003 à 2011, conseiller juridique au palais du gouvernement de la Kasbah. Il était expert en droit au programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD).

*Mahmoud Elyes Hamza : ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche



Il est professeur universitaire en mécanique agricole, et a occupé le poste de président de l’Institution de recherche et d’enseignement supérieur agricole (IRESA).

Gnetnews