Tunisie : Les incendies de Bizerte, Béjà et Jendouba ont été maîtrisés (Agriculture)

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche annonce que les incendies qui se sont déclenchés à Bizerte, Béjà et Jendouba ont été maîtrisés.

Les flammes ont été maitrisées, à la faveur de la mobilisation de tous les moyens matériels et humains, des opérations de refroidissement ont été, par ailleurs, menées, et les sites en question sont sous un contrôle permanent, pour parer au plus pressé, indique le ministère dans un communiqué, paru sur son site officiel.

Le ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belati, s’était rendu hier, lundi 28 août, en visite dans les zones forestières incendiées dans les gouvernorats précités, où il a constaté les suites de ces sinistres, et s’est enquis de l’action des équipes d’extinction de la direction générale de forêts et de la protection civile, pour venir à bout des flammes, et ce en présence du directeur général des forêts, et des représentants des autorités régionales locales, indique en préambule le même département, dans un communiqué.

Le ministre a recommandé d’équiper la région de Tamra de la délégation de Sejnane (gouvernorat de Bizerte), la région de Cap Negro, et la région de Fernena, d’un engin de déblaiement en vue d’une intervention immédiate, et d’instaurer des pare-feux, en vue de protéger les habitants de ces régions, affirmant que « la priorité absolue est de préserver les vies humaines, et puis la richesse forestière, du fait de son importance en matière de lutte contre les risques et les conséquences des changements climatiques ».

Belati a appelé « à accélérer les opérations d’arborisation des superficies, précédemment, incendiées, à intensifier les opérations de contrôle et de vigilance, et à redéployer les gardes-forestiers ». Comme il a appelé « à accélérer la révision du code des forêts, notamment dans son volet relatif à la dissuasion des contrevenants.

Le ministre a appelé les habitants des régions forestières à prendre les précautions nécessaires, en vue de prévenir la propagation des flammes, et d’aviser sur n’importe quel agissement ou évènement suspect dans les forêts.

Il a dit l’intention de son ministère d’appuyer l’idée de création de sociétés communautaires dans ces régions, dont le rôle serait d’assurer une exploitation optimale des produits forestiers, notamment dans le domaine des plantes médicinales, en vue de créer la richesse pour leurs habitants, d’une part, et de préserver les forêts, d’autre part.

