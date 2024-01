Tunisie : Les investissements déclarés dans le secteur industriel régressent de 5,2 % en 2023

Les investissements déclarés dans le secteur industriel ont baissé de 5,2 % pour l’ensemble de l’année 2023 par rapport à 2022, leur valeur était estimée à 2291,6 millions de dinars, selon la bulletin de la conjoncture industrielle du mois de décembre, publié par l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

Les projets déclarés pour la même période sont au nombre de 2854, ce qui permettra de créer 42 850 nouveaux postes d’emploi.

Parmi ces projets, l’APII a évoqué la création d’une cimenterie à Tataouine d’une valeur de 950 millions de dinars, et 300 postes d’emploi, et une unité analogue à Sidi Bouzid moyennant une enveloppe de 574 millions de dinars, et 345 postes d’emploi.

Les créations portent, également, sur une unité d’équipements électriques automobiles moyennant des investissements de 150 millions de dinars, et 2460 postes d’emploi, selon le même document relayé par le site de la radio nationale.

Parmi les secteurs, ayant connu une croissance en termes d’investissements déclarés, figurent l’industrie des matériaux de construction, céramique et verre, 46,6 %, les industries chimiques, 21,4 %, les industries de textile et de prêt-à-porter 6,6 % et industries différentes 13,7 %.

